Избирком праймериз 14 округа подвел итоги

Избирательная комиссия официально подвела итоги предварительного гражданского голосования (ПГГ) в 14 избирательном округе столицы.

С результатом 962 голоса победил поддержанный КПРФ Сергей Цукасов, Ольга Кравчук набрала 588 голосов, представитель "Яблока" Денис Большаков — 242 голоса, Николай Александров — 123 голоса. Всего проголосовали 1915 человек.

На оглашении итогов и разборе жалоб присутствовали 17 из 36 членов избирательной комиссии. Тем не менее, было принято решение "считать, что кворум имеется".

Большая часть претензий касалась электронного голосования, в котором, по словам председатель избиркома Михаила Тимонова, не смогли принять участие около 400 человек. Были также выявлены факты нарушения правил агитации, жесткое отсеивание избирателей, повторная выдача бюллетеней, отсутствие информации об адресах избирательных участков и др.

"На мой взгляд, агитационная кампания была провальной. Когда все это начиналось, я всерьез рассчитывал, что в результате этой кампании придет порядка десяти тысяч человек. Нельзя давать правила за два дня до выборов и нельзя УИКи формировать за один день. Процедура была переусложнена — нельзя на праймериз использовать такую сложную процедуру. И у меня огромный вопрос относительно допустимости электронного голосования", — сказал Михаил Тимонов на подведении итогов.

Ольга Кравчук и Николай Александров признавать результаты голосования отказались, сославших на многочисленные нарушения и нечестную, по их мнению, игру Сергея Цукасова.

"Борьба была не честная, агитация шла даже возле участков, что запрещено. Голосовали не только проживающие в районе, некоторые голосовали по нескольку раз! На нескольких пунктах было представлено только два кандидата — Сергей и Денис. Участок, где я мог бы набрать большое количество голосов, был за день отозван из-за шумихи, поднятой людьми Сергея. На участке не было волонтера, который мог бы направить людей по правильному адресу. Зато там были два волонтера от Сергея с агитационным материалом", — написал Александров на своей странице в Facebook.

Два члена избирательной комиссии не поставили свои подписи под итоговым протоколом голосования. Еще один представитель избиркома Сергей Поляков рядом с подписью сделал пометку "особое мнение".

"Многочисленные нарушения процедуры голосования, на мой взгляд, не позволяют с полной уверенностью считать, что результаты ПГГ соответствуют волеизъявлению избирателей, жалобы были рассмотрены формально, в спешке, что не позволило выявить влияние нарушений на волеизъявление избирателей", — пояснил свои действия Поляков.

В то же время Денис Большаков признал предварительное гражданское голосование состоявшимся, а избирком, по его мнению, объективно рассмотрел все жалобы. Одной из главных причин собственного поражения Большаков назвал проблемы с SMS-рассылкой и техническую неготовность к такой серьезной борьбе.

Победитель праймериз Сергей Цукасов отметил некоторые проблемы в работе штаба ПГГ и межрайонной депутатской группы (МДГ)

"Когда дело дошло до практической реализации, то возникли сложности у штаба ПГГ, и мы как члены МДГ вовремя не пришли на помощь. Можно сказать, что мы не сработались", — отметил Сергей Цукасов.

Она также принес извинения сотрудникам штаба и участникам праймериз "за грязные высказывания и действия" сотрудников его избирательного штаба. Цукасов также выразил сожаление, что одним из итогов голосования стали испорченные отношения с Ольгой Кравчук и Николаем Александровым.

Член избиркома и МДГ, депутат Алексеевского района Артем Гуцалюк отметил, что власти пристально наблюдали за праймериз, но не вмешивались в процесс.

"Хочу зафиксировать еще один значимый факт. Исполнительная власть на местах наблюдала, но не мешала проведению ПГГ. Осуществлялись ли при этом попытки скрытого влияния на проведение процедур и итоги? С высокой долей вероятности Да. Повлияли ли эти попытки на результат голосования? Однозначно Нет. Мотивы открытого невмешательства мне не ведомы, но подозреваю, что власть с таким же интересом наблюдала за исходом этого нового социального явления", — считает Гуцалюк.