В Иркутске коммунисты требуют вернуть выборы мэра и угрожают майданом

Коммунисты и ЛДПР в Иркутской области лоббируют закон, позволяющий вернуть прямые выборы мэра областного центра и в корне пересмотреть существующий институт сити-менеджмента. Решение лоббирует губернатор.



На губернатора Иркутской области подали жалобу в прокуратуру и МВД из-за видео с убийством медведя / Новости от 04.09.2018 12:52

Карты спутал новый законопроект, внесенный "Единой Россией" прямо перед голосованием. Партия власти предложила свое виденье организации процедуры выборов глав муниципалитетов и тем самым сорвала принятие уже практически готового решения.

Единороссы использовали правило, по которому все альтернативные законопроекты должны рассматриваться одновременно.

"Предлагаю вам не провоцировать майдан", — обратился к главе местного отделения "Единой России" депутат Андрей Левченко, настаивающий на возврате института прямых выборов. Депутат не был услышан. Позицию партии власти поддержали и прокурорские работники, находившиеся в зале, указавшие КПРФ на то, что голосование за новый закон будет прямым нарушением федерального законодательства.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2014 году. С 2018 года КПРФ делает попытки изменить это решение. Заседание, на котором соответствующий законопроект может быть принят под разными предлогами уже несколько раз были перенесены.

Фото:

Читайте также:

Иркутские депутаты не стали по требованию губернатора отстранять коллег

Коммунист Левченко намерен повторно избраться в губернаторы Иркутской области

Высокий уровень наркомании среди подростков отмечен в 17 регионах России