В Иркутске коммунисты требуют вернуть выборы мэра и угрожают майданом

Коммунисты и ЛДПР в Иркутской области лоббируют закон, позволяющий вернуть прямые выборы мэра областного центра и в корне пересмотреть существующий институт сити-менеджмента. Решение лоббирует губернатор.
Карты спутал новый законопроект, внесенный "Единой Россией" прямо перед голосованием. Партия власти предложила свое виденье организации процедуры выборов глав муниципалитетов и тем самым сорвала принятие уже практически готового решения.
Единороссы использовали правило, по которому все альтернативные законопроекты должны рассматриваться одновременно.
"Предлагаю вам не провоцировать майдан", — обратился к главе местного отделения "Единой России" депутат Андрей Левченко, настаивающий на возврате института прямых выборов. Депутат не был услышан. Позицию партии власти поддержали и прокурорские работники, находившиеся в зале, указавшие КПРФ на то, что голосование за новый закон будет прямым нарушением федерального законодательства.
Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2014 году. С 2018 года КПРФ делает попытки изменить это решение. Заседание, на котором соответствующий законопроект может быть принят под разными предлогами уже несколько раз были перенесены.
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