Людмила Нарусова объяснила, почему не засчитали ее голос против закона о суверенном интернете

В Совфеде Нарусова представляет Тыву с 2002 года. Мама Ксении Собчак — опытный политик с богатой личной историей. Она уверяет, что голосовала против закона о суверенном интернете, однако система посчитала, что ее голос был отдан за.



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Согласно предоставляемым техническими службами данным, никаких сбоев зафиксировано не было. Против нового закона голосовали четверо, однако долгое время публично критиковавшая инициативу Нарусова оказалась не в их числе.

Сама политик объясняет, что в день рассмотрения закона в Совете Федерации были перебои с электричеством. Сенаторы даже успели посидеть без света. Сенатор твердо уверена, что она голосовала против. О том, что нужно повторное голосование, речи пока не идет, однако основания для сомнений в легитимности принятого решения уже есть.

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