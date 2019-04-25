Людмила Нарусова объяснила, почему не засчитали ее голос против закона о суверенном интернете

В Совфеде Нарусова представляет Тыву с 2002 года. Мама Ксении Собчак — опытный политик с богатой личной историей. Она уверяет, что голосовала против закона о суверенном интернете, однако система посчитала, что ее голос был отдан за.
Согласно предоставляемым техническими службами данным, никаких сбоев зафиксировано не было. Против нового закона голосовали четверо, однако долгое время публично критиковавшая инициативу Нарусова оказалась не в их числе.
Сама политик объясняет, что в день рассмотрения закона в Совете Федерации были перебои с электричеством. Сенаторы даже успели посидеть без света. Сенатор твердо уверена, что она голосовала против. О том, что нужно повторное голосование, речи пока не идет, однако основания для сомнений в легитимности принятого решения уже есть.
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