Депутат Резник не смог взыскать с врио губернатора СПб Беглова извинения и рубль

Высказывание Александра Беглова, возмутившее депутата, не признано питерскими судами оскорблением. Максим Резник утверждает, что врио губернатора однажды высказал предположение о том, что депутат готов был бы сдать Ленинград врагу во время оккупации. Беглов заявляет, что такого не говорил, а слова вырваны из контекста.
Оскорбленный парламентарий не требовал многого. Лишь опровержение в интернете и один рубль в качестве компенсации. Но не присудили и того.
Конфликт между парламентарием и врио губернатора начал разгораться в конце 2018 года. На встрече с ветеранами депутат посоветовал собравшимся не проецировать на происходящие геополитические события опыт Второй мировой войны. На эту реплику Александр Беглов ответил, что европейские страны принимали участие в войне на стороне Гитлера и не нужно этого скрывать.
Фото: Википедия
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