Губернатор Ростовской области уверен, что с уходом мэра Кушнарева жизнь не остановилась

Дума Ростова-на-Дону приняла отставку городского главы Виталия Кушнарева. Решение сити-менеджера донской столицы оказалось неожиданным. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель Кушнарева — Алексей Логвиненко.



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Примечательно, что полномочия сити-менеджера Кушнарева и так заканчивались на следующий день после того, как он написал заявление. Это стало поводом для многочисленных рассуждений, о наличии в этой истории коррупционной составляющей, однако публичных заявлений подобного содержания сделано не было.

Сегодня самоотвод прокомментировал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он намекнул, что решение об отставке не случайно, однако интригу сохранил, рассказывать подробностей не стал.

"Решение принято — человек ушел в отставку. С уходом руководителя жизнь-то не останавливается, она движется дальше", — ответил на вопрос журналистов Голубев.

На место сити-менеджера появился уже и первый кандидат. Местное отделение "Партии роста" рекомендует назначить на вакантную должность своего сторонника Александра Хуруджи. Прямые выборы мэра в ростовской области были упразднены в 2014 году. Виталий Кушнарев работал на этой должности с ноября 2016.

Фото: Википедия

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