Суд отказался отменить результаты выборов губернатора Алтая

Виктора Томенко, победившего на выборах губернатора Алтайского края в минувшем сентябре, конкуренты уличили в якобы перерасходе средств избирательного фонда. Кандидат от Партии роста заявил претензию сразу после окончания кампании. Суд первой инстанции встал на сторону победителя.



На выборах губернатора Алтайского края побеждает Виктор Томенко / Новости от 09.09.2018 22:24

По мнению стороны, выдвигающей претензию, победивший с 53% голосов Томенко потратил на баннеры и агитаторов значительно больше, чем планировал и разрешено законом выйдя за рамки разрешенного бюджета своего избирательного фонда.

По информации, которую публиковал местный избирком бюджет победителя и так в 5 раз превышал фонды всех его конкурентов, причем вместе взятых. На выборы Томенко потратил 24,7 миллионов рублей.

Требующий отмены результата кандидат Андрей Крылов занял в той гонке последнее, пятое место, с результатом в 13,46%.

Фото: Википедия

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