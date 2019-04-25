Суд отказался отменить результаты выборов губернатора Алтая

Виктора Томенко, победившего на выборах губернатора Алтайского края в минувшем сентябре, конкуренты уличили в якобы перерасходе средств избирательного фонда. Кандидат от Партии роста заявил претензию сразу после окончания кампании. Суд первой инстанции встал на сторону победителя.
По мнению стороны, выдвигающей претензию, победивший с 53% голосов Томенко потратил на баннеры и агитаторов значительно больше, чем планировал и разрешено законом выйдя за рамки разрешенного бюджета своего избирательного фонда.
По информации, которую публиковал местный избирком бюджет победителя и так в 5 раз превышал фонды всех его конкурентов, причем вместе взятых. На выборы Томенко потратил 24,7 миллионов рублей.
Требующий отмены результата кандидат Андрей Крылов занял в той гонке последнее, пятое место, с результатом в 13,46%.
Фото: Википедия
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