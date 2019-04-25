Иркутские депутаты не стали по требованию губернатора отстранять коллег

Эта история началась в конце 2018 года, когда губернатор Иркутской области Сергей Левченко потребовал от городской думы областного центра немедленной отставки сразу четырех депутатов. Все избирались от партии "Единая Россия". Сергей Левченко — коммунист.



Сергей Левченко: Сила власти — предсказуемость и гарантированность

По мнению главы региона, в действиях народных избранников присутствует коррупционная составляющая. Депутаты с такими обвинениями, разумеется, не согласны. Губернатор называет четыре имени: Иван Гущин, Александр Панько, Григорий Резников и Анатолий Аблов.

Депутаты, в свою очередь резонно спросили чиновника, а где, собственно, доказательства. В ответ, глава области подал в суд на городскую Думу. Рассмотрение иска назначено на 7 мая.

Левченко отправил уже четыре запроса. В ответ иркутская городская Дума несколько раз поднимала вопрос о лишении депутатов полномочий. Полномочия пока у депутатов на месте, а вот в отношении главы региона собрание решило действовать, что называется, с хитрецой.

В настоящее время законодатели формулируют проект нового акта, призванного регламентировать действия главного регионального чиновника в тех случаях, когда он решает воевать с народными избранниками. Проект направят для рассмотрения в областное законодательное собрание.

Фото: Википедия

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