Скандально известный чиновник из Екатеринбурга получила всероссийскую премию

Ольга Глацких проработала всего три недели на новом месте и уже получила первую награду. Уволенная из департамента молодежной политики Свердловской области девушка заняла пост замдиректора дворца спорта в Екатеринбурге. Приз она получила от имени этого учреждения.



Кто такая Ольга Глацких? / Новости от 06.11.2018 16:54

Ольга Глацких дважды становилась известной на всю страну. В первый раз — когда стала Олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, страна тогда ликовала. Второй, в ноябре 2018 года, когда, выступая перед школьниками спортсменка, а в тот момент уже и чиновник Глацких, открыла детям суровую правду о том, что государство им ничего не должно и рожать их не просило.

Подобная откровенность стоила Ольге высокой должности, однако государство её не забыло. Спортсменка получила месте заместителя директора по развитию Дворца игровых видов спорта Екатеринбурга. Премию журнала SportsFacilities Глацких получила, как "Лучший многофункциональный спортивный объект". Что, конечно, звучит немного цинично.

Фото: Википедия

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