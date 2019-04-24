"Единая Россия" сдает Новосибирск оппозиции?

Выборы мэра в Новосибирске показались местному отделению партии власти непосильной задачей. Об отказе участвовать в предстоящей кампании заявил секретарь местного регионального отделения Андрей Панферов.
Говоря о стоящих перед отделением задачей, Панферов отдельно отметил, что партия приняла решение сконцентрироваться на кампании 2020 года. Единороссы готовятся выставить целую обойму кандидатов в городское и областное собрания. Они обязательно поучаствуют, но не сегодня.
Новосибирск интеллектуальная столица Сибири, а возможно, что и всей страны. Здесь очень сильны реакционные настроение, достаточно вспомнить, что именно здесь родилась легендарная "Монстрация". Оппозиционный настрой среди горожан велик, поэтому решение "ЕР" выглядит более чем обоснованным.
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