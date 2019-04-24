Саратовские единороссы обвиняют коммунистов в "политхайпе" вокруг проблем троллейбусного завода “Тролза”

"Хайпануть на политической волне", так характеризуют саратовские единороссы политическую активность конкурентов в регионе.
Местное отделение КПРФ поддержало работников практически обанкротившегося троллейбусного завода "Тролза". Задолженность перед сотрудниками оценивается в 90 миллионов рублей.
Предприятие находится в соседнем с Саратовом городе Энгельс. Прошедший здесь накануне митинг в поддержку прав сотрудников завода собрал более 500 человек. Промышленный гигант уже несколько месяцев простаивает, а региональные власти не спешат погружаться в проблемы граждан.
Только после протестной акции губернатор региона решился наконец встретиться с заводчанами. Приехал на рандеву и местный представитель в Госдуме Николай Панков. Разумеется, представляющий партию "Единая Россия". В первую очередь парламентарий принялись уговаривать сидящих без зарплаты сограждан не выходить под флагами КПРФ. Дальнейшую судьбу завода практически не обсуждали.
Троллейбусный завод "Тролза" больше известен россиянам по марке "ЗиУ". Эти машины есть практически в каждом городе, где запущен троллейбус. Предприятие производит как троллейбусы, так и электробусы.
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