Теплицы и сараи налогом не облагаются, уверяет глава союза садоводов России

Глава союза садоводов России Олег Валенчук поспешил успокоить впечатлительных дачников. Нежилые постройки на приусадебных участках налогом не облагаются. Речь идет о сараях, теплицах, туалетах и любых других конструкциях, не предназначенных для проживания.



Кашпо-цветок из цемента для сада или дачи

Главный садовод страны, помимо прочего, упомянул, что не стоит доверять слухам и фейковым новостям, публикуемым в нечистоплотных СМИ. Особенно, если цитируется Закон о садоводстве. В этом документе нет ни слова о налогообложении.

Отдельно Валенчук подчеркнул, что платить налог за дачу все-равно придется, как и ставить её на кадастровый учет. В ином случае у собственника действительно могут возникнуть проблемы. Но речь идет, только о домах. Летние кухни, беседки, навесы и любые другие постройки хозяйственного применения не требуют никаких согласований, разрешений или учета.

Фото: Википедия

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