На место умершего Ковалева в Госдуму решил доизбираться орловский депутат Вдовин

Вице-спикер совета народных депутатов Орловской области претендует на место в государственной Думе. Мандат освободился после смерти бывшего директора ФСБ Николая Ковалёва. Вдовин уже подал заявление на участие в праймериз.



Умер депутат Госдумы, экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев / Новости от 06.04.2019 00:51

Кандидат признается, что планировал избираться в парламент, но во время кампании 2021 года. Об этом областной депутат сообщил в своём блоге.

Вице-спикер уверен, что он достойный кандидат. Политик считает, что за тридцать лет, которые он прожил в регионе, ему удалось понять живущих там людей и привязаться к орловской земле. Поэтому и необходимо Вдовину ехать заседать в столицу.

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