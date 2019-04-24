Жители Татарстана требуют строить мусоросжигательный завод только после референдума

Инициативная группа граждан подало в ЦИК Татарстана ходатайство о проведении в республике референдума.



Мусор / Новости от 31.03.2019 08:02

Жители региона пытаются не допустить строительство под Казанью мусоросжигательного завода. Активисты уверены, что возведение любых подобных объектов возможно только с согласия местных жителей.

В составе инициативной группы активисты-экологи, а также представители нескольких политических партий работающих на территории Татарстана.

Активисты уверяют, что планы возведения объекта небыли согласованны даже с жителями поселка Осиново, где запланировано его размещение. На рассмотрение ходатайства у ЦИК есть 15 дней.

Это уже не первая попытка общественников заставить республиканские власти учитывать мнение граждан при строительстве МСЗ.

Публичные слушания здесь носят только рекомендательный характер. Аналогичную инициативу исходившую от КПРФ Госсовет Татарстана однажды уже отклонил.

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