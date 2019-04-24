Дальневосточники наденут 1 мая желтые жилеты в знак несогласия с политикой "Единой России"

Дальневосточники наденут первого мая желтые жилеты в знак протеста против политики "Единой России"
Жители Дальнего востока намерены превратить первомайское шествие в акцию протеста. Свое несогласие с политикой партии "Единая Россия" жители макрорегиона предлагают выразить через светоотражающие жилеты жёлтого цвета. Инициатива, предложенная камчатским журналистом Владимиром Ефимовым, уже нашла поддержку у жителей Магадана, Владивостока и Хабаровска.
Ефимов признается, что позаимствовал идею у французских протестующих. Это реакция на действия губернатора Камчатки Владимира Илюхина, ранее запретившего представителям любых партий участвовать в демонстрации солидарности трудящихся.
Недовольство главы региона вызвал опыт прошлого года, когда оппозиция использовала шествие для демонстрации антигубернаторских лозунгов и требовали отставки руководителя.
Информация о готовящемся протесте в течение нескольких часов разлетелась по всему ДВФО. В крупнейших городах региона уже сформировались группы единомышленников "желтых жилетов".
"В регионе очень высок уровень недоверия к партии власти. Прошедший выборный цикл это наглядно продемонстрировал. Я уверен, что на первомайском шествии власть увидит гораздо больше жёлтых жилетов, чем может себе представить", — поделился с "Правда.Ру" прогнозом дальневосточный социолог Иван Грач.
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