Почему фракции олигархов могут вернуться в Госдуму - мнение депутата

Эксперты фонда "Петербургская политика" спрогнозировали сценарии развития выборов в Государственную думу в 2021 году. Политологи представили четыре сценария: "оставить все как есть", "охота к перемене лиц", "вторую партию нам все-таки прокормить", и "нерушимый блок беспартийных".



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Первый сценарий — "оставим все как есть" подразумевает сохранение в Госдуме четырех приоритетных партий: "ЕР", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

Сценарий №2 — "охота к перемене лиц" приведет к реформе оппозиционных партий с целью продвижения ими новых политических проектов.

Третий сценарий — "вторую партию нам все-таки прокормить" подразумевает выдвижение на выборах нескольких лояльных власти партсписков. Таким образом, "Единая Россия" потеряет монополию на лояльность к власти.

И последний сценарий — "нерушимый блок беспартийных" прогнозирует переход на избрание Думы только по одномандатным округам.

О том, какие последствия имеет четвертый сценарий "Правде.Ру" рассказал депутат Государственной Думы РФ Александр Кравец (КПРФ).

— Это означает кризис политической системы. В принципе, если такое произойдет, — я думаю, это один из вариантов, — это означает крах всех разговоров о единой политике, о политике "Единой России".

Ну а выборы по одномандатным округам — понятно, опять в дело вмешаются деньги, большие деньги. Опять группировки будут содержать госкорпорации, депутатов проводить. Олигархи будут иметь свои фракции в Думе. А оппозиция будет биться - как получится - в этих условиях.

Исключать такое нельзя, хотя, думаю, что от смешанной системы вряд ли окажутся, будут искать другие варианты. Но такой сценарий возможен.

И он отражает метания, поиски, каким образом обрести еще опору, обрести власти "вторую ногу", на которой было бы устойчивее стоять. Кроме чиновников и административного аппарата в лице политической партии. Судя по всему, не получается, потому что "Единая Россия", конечно, становится крайне непопулярной среди избирателей. Которые потихоньку приходят в себя — дурачить-то их сколько можно?

Напомним, "Правда.Ру" публиковала прогноз "Петербургской политики", в котором эксперты определили пять регионов, где могут смениться губернаторы.

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