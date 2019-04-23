Эксперты фонда "Петербургская политика" спрогнозировали сценарии развития выборов в Государственную думу в 2021 году. Политологи представили четыре сценария: "оставить все как есть", "охота к перемене лиц", "вторую партию нам все-таки прокормить", и "нерушимый блок беспартийных".
Первый сценарий — "оставим все как есть" подразумевает сохранение в Госдуме четырех приоритетных партий: "ЕР", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".
Сценарий №2 — "охота к перемене лиц" приведет к реформе оппозиционных партий с целью продвижения ими новых политических проектов.
Третий сценарий — "вторую партию нам все-таки прокормить" подразумевает выдвижение на выборах нескольких лояльных власти партсписков. Таким образом, "Единая Россия" потеряет монополию на лояльность к власти.
И последний сценарий — "нерушимый блок беспартийных" прогнозирует переход на избрание Думы только по одномандатным округам.
О том, какие последствия имеет четвертый сценарий "Правде.Ру" рассказал депутат Государственной Думы РФ Александр Кравец (КПРФ).
— Это означает кризис политической системы. В принципе, если такое произойдет, — я думаю, это один из вариантов, — это означает крах всех разговоров о единой политике, о политике "Единой России".
Ну а выборы по одномандатным округам — понятно, опять в дело вмешаются деньги, большие деньги. Опять группировки будут содержать госкорпорации, депутатов проводить. Олигархи будут иметь свои фракции в Думе. А оппозиция будет биться - как получится - в этих условиях.
Исключать такое нельзя, хотя, думаю, что от смешанной системы вряд ли окажутся, будут искать другие варианты. Но такой сценарий возможен.
И он отражает метания, поиски, каким образом обрести еще опору, обрести власти "вторую ногу", на которой было бы устойчивее стоять. Кроме чиновников и административного аппарата в лице политической партии. Судя по всему, не получается, потому что "Единая Россия", конечно, становится крайне непопулярной среди избирателей. Которые потихоньку приходят в себя — дурачить-то их сколько можно?
Напомним, "Правда.Ру" публиковала прогноз "Петербургской политики", в котором эксперты определили пять регионов, где могут смениться губернаторы.
Читайте также:
Прогноз: губернаторов пяти регионов ждет отставка в начале 2019 года
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится в ближайшие дни во Владивостоке. Она организована в пику Дональду Трампу или ему в помощь?