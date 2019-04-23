Коммунист Левченко намерен повторно избраться в губернаторы Иркутской области

Действующий глава Иркутской области намерен вновь идти на выборы. Выборы состоятся в 2020 году. Свое намерение губернатор обозначил в рамках заседания Президиума ЦИК КПРФ.
Губернатором Иркутской области Сергей Левченко стал в 2015 году. Победа красного кандидата стала одним из первых в череде поражений "Единой России" на выборах глав регионов. Новому губернатору предрекали скорый уход, однако трехкратный депутат Госдумы до сих пор сохраняет свой пост.
Пока Левченко делился карьерными планами в Иркутске проходил митинг. Призывающие требовали отставки главы региона. Собравшиеся уверены, что за время правления коммуниста, в области вырос уровень коррупции. Люди недовольны вырубкой лесов и повышения тарифов за услуги ЖКХ. Иркутяне вышли под лозунгом "Хватит лгать".
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