Коммунист Левченко намерен повторно избраться в губернаторы Иркутской области

Действующий глава Иркутской области намерен вновь идти на выборы. Выборы состоятся в 2020 году. Свое намерение губернатор обозначил в рамках заседания Президиума ЦИК КПРФ.



Одним - вояж, а другим - шиш: как губернатор Левченко путешествует на бюджетные деньги / Новости от 01.02.2019 15:25

Губернатором Иркутской области Сергей Левченко стал в 2015 году. Победа красного кандидата стала одним из первых в череде поражений "Единой России" на выборах глав регионов. Новому губернатору предрекали скорый уход, однако трехкратный депутат Госдумы до сих пор сохраняет свой пост.

Пока Левченко делился карьерными планами в Иркутске проходил митинг. Призывающие требовали отставки главы региона. Собравшиеся уверены, что за время правления коммуниста, в области вырос уровень коррупции. Люди недовольны вырубкой лесов и повышения тарифов за услуги ЖКХ. Иркутяне вышли под лозунгом "Хватит лгать".

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