Жириновский: быть раздражителем для России - единственная функция Латвии

Российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал решение Конституционного суда Латвии, признавшего 23 апреля решение о полном переводе школ национальных меньшинств на латышский язык соответствующим Конституции страны, "попыткой насолить России".
"Теперь, когда население Латвии уезжает из страны, когда ее готовят к заселению беженцами с Ближнего Востока, когда Брюссель запрещает латвийское производство, быть постоянным раздражителем для России - вот единственная функция этого государства", - цитирует политика "Федеральное агентство новостей".
По словам Жириновского, этим решением власти страны лишь "обрекают сами себя на прозябание в будущем".
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