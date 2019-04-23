Жириновский: быть раздражителем для России - единственная функция Латвии

Российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал решение Конституционного суда Латвии, признавшего 23 апреля решение о полном переводе школ национальных меньшинств на латышский язык соответствующим Конституции страны, "попыткой насолить России".



"В Латвии идет наступление на русский мир\"

"Теперь, когда население Латвии уезжает из страны, когда ее готовят к заселению беженцами с Ближнего Востока, когда Брюссель запрещает латвийское производство, быть постоянным раздражителем для России - вот единственная функция этого государства", - цитирует политика "Федеральное агентство новостей".

По словам Жириновского, этим решением власти страны лишь "обрекают сами себя на прозябание в будущем".