Госдума рассмотрит законопроект о праве полиции доставлять пьяных в вытрезвители

Законопроект, наделяющий сотрудников полиции правом доставлять граждан в нетрезвом состоянии в вытрезвители, внесен на рассмотрение в Госдуму.



Россияне не против вытрезвителей

Как поясняют авторы инициативы, в настоящее время сотрудники полиции имеют право доставлять граждан, которые находятся в общественных местах в нетрезвом виде, только в медицинские организации. Поэтому в тех субъектах России, где такие учреждения созданы не на базе медицинских организаций, полицейские подобного права не имеют.

Предложенные поправки призваны устранить этот законодательный пробел и наделить полицейских полномочиями доставлять пьяных в специализированные учреждения. "Это позволит более эффективно защитить здоровье и жизнь граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на состоянии преступности", - заключают авторы законопроекта.