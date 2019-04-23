Госдума рассмотрит законопроект о праве полиции доставлять пьяных в вытрезвители

Законопроект, наделяющий сотрудников полиции правом доставлять граждан в нетрезвом состоянии в вытрезвители, внесен на рассмотрение в Госдуму.
Как поясняют авторы инициативы, в настоящее время сотрудники полиции имеют право доставлять граждан, которые находятся в общественных местах в нетрезвом виде, только в медицинские организации. Поэтому в тех субъектах России, где такие учреждения созданы не на базе медицинских организаций, полицейские подобного права не имеют.
Предложенные поправки призваны устранить этот законодательный пробел и наделить полицейских полномочиями доставлять пьяных в специализированные учреждения. "Это позволит более эффективно защитить здоровье и жизнь граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на состоянии преступности", - заключают авторы законопроекта.
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