В Госдуме предложили предоставлять родителям детей-инвалидов ежемесячный отпуск

Законопроект, предоставляющий родителям детей-инвалидов возможность брать дополнительные оплачиваемые отпуска, внесен на рассмотрение в Госдуму группой депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
По словам парламентариев, отпуск - по четыре дня в месяц - сможет брать как один из родителей, так и оба сразу, разделив между собой эти дни. Оплачиваться отпуск будет в размере среднего заработка.
Как отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с "Российской газетой", дети с инвалидностью требуют большего внимания и ухода, а также нуждаются в постоянном лечении, поэтому их родители вынуждены проводить с детьми большое количество времени, чего сложно достичь в условиях обычного рабочего графика. Он также добавил, что подобная мера будет поддержана только в том случае, если оплачиваться эти дни будут государством, а не работодателями.
Напомним, что на сегодняшний день в федеральном реестре России зарегистрировано около 670 тысяч детей-инвалидов.
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