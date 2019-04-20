Слуцкий прокомментировал слова Волкера о сотрудничестве с Украиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Волкер хотел сказать, что Украина надолго останется под внешним управлением США.
По мнению российского политика, присутствие США на Украине означает продолжение междоусобиц в политической экосистеме страны, а также эскалация конфликта на Донбассе. Слуцкий считает, что именно этого и добиваются в США - создать дополнительную напряженность на границе с Россией.
Леонид Слуцкий заявил, что второй тур президентских выборов не предоставляет украинцам никакого выбора. В любом случае, по мнению парламентария, страной будет управлять "украинский обком".
Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление Курта Волкера, в котором он рассказал, что США планируют "надолго остаться" на Украине.
На фото: Леонид Слуцкий
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