Песков пожалел американцев, деньги которых ушли на подготовку доклада Мюллера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе специального прокурора США Роберта Мюллера он не обнаружил ничего нового, а качество документа такого, что американским налогоплательщикам стоит задаться вопросом о том, на что правительство потратило их деньги.



Песков заявил, что в Кремле пролистают доклад Мюллера

"Опубликованный в том виде, в каком он был опубликован, доклад не содержит новой информации. В целом доклад по-прежнему не несет в себе сколь-либо аргументированных доказательств того, что Россия якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке", - сказал Песков и добавил, что Москва не принимает подобные обвинения в свой адрес.

"У нас бы таким докладом заинтересовалась Счетная палата - на что были потрачены деньги американских налогоплательщиков, но этим вопросом пусть задаются сами американские налогоплательщики", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента выразил сожаление, что документы такого качества оказывают прямое влияние на развитие российско-американских отношений, которые и без того находятся "не в лучшем состоянии".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент США Дональд Трамп не был в сговоре с Российской Федерации во время американских выборов 2016 года. Об этом на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера, заявил генеральный прокурор Соединенных Штатов Ричард Барр. Также генпрокурор поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот помог раскрыть природу попыток России вмешаться в американский выборочный процесс.

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