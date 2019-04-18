На Жириновского и Милонова подали наибольшее число жалоб в комиссию по этике

Руководитель фракции "ЛДПР" Владимир Жириновский и депутат от "Единой России" Виталий Милонов названы лидерами по количеству поданных на них обращений в комиссию по этике Госдумы России.



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"Только на коллегу Жириновского, он вместе с Милоновым является лидером, приходится более половины заявлений и обращений, связанных с нарушением депутатской этики", - приводит агентство ТАСС слова главы комиссии Отари Аршба.

С начала текущего года на Жириновского поступило 14 жалоб, а на Милонова - восемь. Комиссия по этике неоднократно указывала парламентариям на недопустимость некоторых их публичных высказываний.

Аршба добавил, что с января в комиссию поступило более 230 обращений от граждан страны. Около 80 из них были связаны с нарушением депутатской этики, 32 жалобы - с конфликтом интересов, а все остальные касались вопросов нарушения конфиденциальности внутренней переписки и запросов на предоставление копий и справок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в государственный Думе РФ предложили публиковать позорящие депутатскую честь высказывания парламентариев на официальном сайте законодательного органа. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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