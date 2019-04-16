В Госдуме раскритиковали идею платных перекрестков

Депутат Государственный Думы России и член парламентского комитета по транспорту и строительству Максим Сураев заявил, что инициатива экспертов "Автонета" по созданию в стране платных перекрестков не обсуждалась на законодательном уровне.
"Я слышал эту новость, но моя первая реакция была негативная. Читал обоснования, что будут оптимизировать. И это вместо того, чтобы строить развязки, убирать светофоры, улучшать те же самые перекрестки, расширять дороги, строить альтернативные пути объезда и так далее", - сказал депутат в беседе в радиостанцией "Говорит Москва".
По его словам, инициатива больше напоминает поговорку: "лучшее средство от головной боли - это гильотина". На законодательном уровне предложение по введению платных перекрестков не рассматривалось. "Это просто пока какой-то фоновый шум", - заключил Сураев.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из Национальной технологической инициативы "Автонет" предложили ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. По их мнению, автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок.
Идея будет протестирована в рамках проекта "Умный Город" в одном из регионов России. На данный момент остается неизвестным, какой именно российский регион примет у себя эксперимент.
Читайте также: На российском авторынке не останется дешевых автомобилей
Россияне избавляются от денег, скупая дешевые автомобили
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, уверен Игорь Романенко, не намерен "сдавать" Донбасс Украине.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет американского посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.