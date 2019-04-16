В Госдуме раскритиковали идею платных перекрестков

Депутат Государственный Думы России и член парламентского комитета по транспорту и строительству Максим Сураев заявил, что инициатива экспертов "Автонета" по созданию в стране платных перекрестков не обсуждалась на законодательном уровне.



В Подмосковье появится платная дорога

"Я слышал эту новость, но моя первая реакция была негативная. Читал обоснования, что будут оптимизировать. И это вместо того, чтобы строить развязки, убирать светофоры, улучшать те же самые перекрестки, расширять дороги, строить альтернативные пути объезда и так далее", - сказал депутат в беседе в радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, инициатива больше напоминает поговорку: "лучшее средство от головной боли - это гильотина". На законодательном уровне предложение по введению платных перекрестков не рассматривалось. "Это просто пока какой-то фоновый шум", - заключил Сураев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из Национальной технологической инициативы "Автонет" предложили ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. По их мнению, автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок.

Идея будет протестирована в рамках проекта "Умный Город" в одном из регионов России. На данный момент остается неизвестным, какой именно российский регион примет у себя эксперимент.

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