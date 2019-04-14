Песков назвал "беспрецедентным" давление на Турцию со стороны США

Соединенные Штаты оказывают "беспрецедентное" давление на президента Турции Реджепа Эрдогана из-за той позиции, которую заняла Анкара по вопросу договора о поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



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"Давление со стороны США действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную, которую занял президент Эрдоган" - пояснил он в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам представителя российского лидера, позиция президента Турции позволяет двум странам "свободно и суверенно выстраивать партнерский диалог".

Напомним, что Реджеп Эрдоган назвал "решенным" вопрос поставки ЗРК С-400 в Турцию. В свою очередь США отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов. Вашингтон опасается, что радары российских систем смогут научиться вычислять и отслеживать американские истребители.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкие военные приступят к процессу развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 на территории страны в октября текущего года.

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