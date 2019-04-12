Сотрудник штаба Галяминой сфальсифицировала обвинения против мундепа Хорошевского района

Скандал между кандидатами от оппозиции в Московскую городскую думу разгорелся в 9 избирательном округе, куда входят районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский и частично Бескудниковский.

В пятницу, 12 апреля, муниципальный депутат Хорошевского района, независимый кандидат Любовь Якубовская обвинила Лию Кузьмину — сотрудницу избирательного штаба другого кандидата от 9 округа Юлии Галяминой — в распространении порочащих ее фальсифицированных материалов.

В оппозиционной группе в Facebook "Я против нового срока мэра Собянина" Кузьмина разместила пост, в котором заявила, что Якубовская якобы назвала сумасшедшими людей, которые страдают аллергией на реагенты. В доказательство была приложена запись разговора, который происходил на приеме в ГБУ "Жилищник Хорошевского района", сотрудницей которого является Любовь Якубовская.

Однако на записи указанные в тексте поста слова, приписываемые Якубовской, отсутствуют. Якубовская не называет людей с аллергией на реагенты сумасшедшими. Тем не менее, голословного обвинения хватило, чтобы поднять шум. А пятиминутную запись большинство участников оппозиционной группы в соцсети слушать не посчитали нужным.

"Сотрудница штаба Галяминой размещает заведомо фальсифицированную запись с ложным комментарием. Делается это на многотысячную аудиторию. Я расцениваю это как направленную диверсию лично против меня, и требую от Юлии Галяминой дать оценку действиям своей сотрудницы. Публично", — написала уже на своей странице там же в Facebook Любовь Якубовская.

Кроме того, аудиофайл оказался склеен, и у пользователей попросту нет возможности на его основании сделать однозначный вывод о сути перепалки. Тем не менее, однозначно можно сказать, что Лия Кузьмина пришла в "Жилищник" с требованием вырубить сирень под окнами одного из жилых домов. Причиной, по ее словам, стала аллергия нескольких жильцов на цветы кустарника.

"Вся эта грязная история выглядит не просто клеветой, а еще и действиями по сговору. У меня есть все основания думать, что изначально "визит дамы", которая ратовала за удаление посадок сирени, был рассчитан на то, чтобы получить какие-то реплики от меня, их как-нибудь перемонтировать, ибо она не включала диктофон, она вела запись, видимо, с самого начала. И тема ликвидации посадок сирени была выбрана не случайно, вы же в курсе, я в последнее время лоббирую сирень, как говорится, это моя тема", — высказала смелое предположение Любовь Якубовская.

Юлия Галямина отреагировала на обвинение своей сотрудницы в преднамеренной диверсии весьма странно. Сначала кандидат в депутаты столичного парламента сделала репост записи своей соперницы, без каких либо комментариев. Потом репост со страницы Галяминой исчез. Также без каких-либо пояснений.