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Источник Правда.Ру

Методы работы «антикоррупционера» Навального – давление, ложь и вымогательство

Политика

«ФБК» во главе с Навальным продолжает нападки на столичные комбинаты питания, не обращая внимания на провалы.


Кого еще подставит Навальный?

Еще с декабря, когда СМИ писали о вспышке заболеваний в школах и детских садах, длится «война» команды блогера с представителями московского рынка соцпитания. Виноватой, по какой-то причине, сделали компанию Евгения Пригожина «Конкорд». И это несмотря на то, что Роспотребнадзор установил виновника: им оказался недобросовестный липецкий поставщик молочных продуктов. Позже выяснилось, что «борцы с коррупцией» на самом деле пытались шантажировать петербургского бизнесмена, попросив 300 миллионов в обмен на прекращение травли. Однако предприниматель, ожидаемо, отказал. И давление на «Конкорд» возросло.

После встречи навальнистки Соболь с бизнесменом Пригожиным так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал очередное «расследование», направленное на дискредитацию «Конкорда».  В нем бывшая сотрудница никак не связанного с «Конкордом» пищекомбината «Московский школьник» Наталья Шилова показала фотографии, якобы сделанные у бывшего работодателя. Свидетельством о нарушении санитарных норм должна была стать конструкция для мытья овощей и фруктов - унитаз, к которому подведен смеситель.

Однако, как оказалось, данное фото «гуляет» по сети еще с 2011 года в качестве интернет-мема под названием «Умытаз». 

После такой оплошности Команда Навального быстро исправила ролик, убрав из него фейковые доказательства. Но Соболь не угомонилась и проявила себя как неумелый организатор. На пикет «возмущенных родителей»  собрать настоящих мам и пап пострадавших детишек не удалось. Поэтому юристу пришлось нанимать массовку. Только вот ни один из пришедших актеров не смог объяснить, зачем они собрались и за что борются.

А спустя короткое время, та самая Наталья Шилова, выступившая свидетелем в «расследовании», выложила опровержение. По её словам, Соболь обманом заставила оговорить компанию. За интервью ей пообещали деньги на лечение сына, но в итоге ничего не дали. А вместо интервью заставили читать с листа готовый текст. По утверждению Шиловой, тот самый «Умытаз»  - выдумка лично Навального.

Как только «расследование» было опубликовано, про Шилову все забыли. Вместо обещанных выплат женщине угрожали травлей и запретили ступать на порог штаба Навального.

Вскоре после этого «ФБК» получил от «Московского школьника» вызов в суд за клевету. Ущерб репутации компании был оценен в 500 миллионов рублей, а обвинения в неподобающих условиях производства компания с легкостью опровергла. К тому же, в «МШ» напомнили об отсутствии связи с «Конкордом».

Но команда Навального продолжает слепо верить в свои победы, несмотря на то, что раз за разом позорит себя всё сильнее. Соболь сообщила в своем «Твиттере», что они почти выиграли.  Только вот на самом деле речь шла всего лишь об отказе в ограничении доступа к видеозаписи. До тех пор, пока судебное разбирательство не закончится, «расследование» является вещественным доказательством. К тому же, если бы суд постановил блокировать доступ к материалу, это бы означало автоматическую победу предприятия.

Видимо, госпожа Соболь не такой уж и хороший юрист, если не может отличить правозащитную деятельность от популизма.   

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