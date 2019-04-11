Суд перевел Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу следствия и перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня. Это произошло на заседании суда по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный" 11 апреля. Калви был освобожден из следственного изолятора.
В пятницу суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста уже до 14 июля. Калви будет содержаться в своей квартире в центре Москвы.
Направляя ходатайство об изменении меры пресечения для основателя фонда Baring Vostok, защита обратила внимание суда на то, что Майкл Калви является основателем благотворительного фонда, а также инвестирует средства в российские проекты.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о задержании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Его обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Ранее Басманный суд Москвы не хотел отпускать Калви из СИЗО, поскольку считал, что у него достаточно ресурсов, чтобы скрыться от следствия.
На фото: Майкл Калви
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