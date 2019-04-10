Шойгу обвинил сотрудников военкоматов в "бездушии" и "формализме"

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил своим подчиненным разобраться в ситуациях, когда должностные военные лица подходят к решению проблемы с "бездушием" и "формализмом".

Соответствующее поручение глава российского оборонного ведомства отдал на закрытом селекторном совещании.

Так, Сергей Шойгу заявил, что подходить к решению проблемы должностному военному лицу с "бездушием" и "формализмом" недопустимо. Речь, отметил он, идет в том числе и о сотрудниках военкоматов.

Тех, указал глава Минобороны РФ, кто занимается этим, сидя "в тылу", необходимо отправить "в более горячие места". Там, подчеркнул Сергей Шойгу, у них появится возможность проявить и доказать свой профессионализм на деле.

В качестве "вопиющих" примеров формального отношения на закрытом селекторном совещании Минобороны РФ была упомянута ситуация с моряками спасательного буксира "Алтай". Им, напомним, пришлось через суд получать положенные им льготы в полном объеме.

В качестве еще одного примера была озвучена ситуация, в которой оказалась вдова погибшего в Сирии российского офицера. Ей также через суд пришлось доказывать право на надбавку к пенсии по потере кормильца.

Примечательно, что глава российского оборонного ведомства разрешил своим подчиненным прибегнуть в "жестким мерам" в решении этого вопроса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полковник запаса Николай Поросков рассказал о методике боевой парапсихологии, которой якобы владеют российские военнослужащие. По его словам, солдаты армии РФ могут легко проникать в мысли противника. Научились они этому, указал Поросков, при помощи дельфинов.

Фото: mil.ru.

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