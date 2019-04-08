Ода российским политтехнологам: в BBC восхитились работой русских на выборах в Мадагаскаре

Русская служба BBC подготовила расследование, в котором восхваляются политтехнологи из России. По мнению журналистов, именно эти люди сыграли важную роль в исходе выборов президента Мадагаскара.
Издание утверждает, что граждане РФ прибыли в островное государство во время предвыборной кампании. В качестве официальной цели приезда в юго-восточную часть Африки они называли туризм. Законы Мадагаскара не запрещают иностранцам находиться на территории страны продолжительное время и заниматься различными вещами. Главным условием при этом является неучастие в противоправной деятельности.
Не существует на острове и ограничений по суммам, которые тратятся на предвыборную кампанию. То же самое касается и зарубежных денег. Несмотря на то, что Мадагаскар считается одним из самых бедных государств мира, расходы на эти цели высоки, как и в других странах.
О своем участии в выборах главы государства заявили 36 кандидатов. Журналисты BBC утверждают, что некоторые из претендентов финансировались из-за рубежа. Так, пастор Андре Майоль рассказал, что к нему якобы обращались русские. В беседе с другими кандидатами журналисты узнали, что им «предлагались» деньги. Тем не менее, местные выдвиженцы видели лишь чемодан, набитый деньгами, однако самих средств так и не получили.
Успели «проявить себя русские» и в местных акциях. Утверждается, что они принимали активное участие в «псевдодемонстрациях», которые проводились возле здания дипломатической миссии Франции. Колонией именно этого государства долгое время являлся Мадагаскар.
Журналисты «Би-би-си» в своем материале рассказали, что это была «сложная операция, в которой участвовали десятки русских». Они находились в стране практически на протяжении года. Политтехнологи из РФ сыграли большую роль в исходе выборов президента Мадагаскара.
Стоит отметить, что само расследование нельзя назвать истиной в последней инстанции. Информация BBC о том, что русские находились на территории островного государства во время выборов главы государства, никаким образом не говорит о том, что эти люди нарушили законы страны.
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