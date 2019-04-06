Песков оценил предложение Володина об участии ГД в формировании правительства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что спикер Госдумы Вячеслав Володин внес "новое предложение" о формировании правительства. Напомним, ранее Вячеслав Володин выступил с инициативой допустить Государственную думу к процессу назначения Кабинета министров. Для этого спикер ГД предложил внести соответствующие поправки в законодательство.

На вопрос журналистов, обсуждается ли это предложение в Кремле Дмитрий Песков ответил только, что это "новое предложение". Больше пресс-секретарь президента РФ не говорил на эту тему.

Ранее Вячеслав Володин неоднократно утверждал, что в России имеется некоторый дисбаланс между ветвями власти. В частности, спикер ГД отмечал, что наблюдается существенный "перекос" в сторону исполнительной власти. Мнение Володина поддержал Конституционный суд России, а также другие эксперты.

Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выразил публичную поддержку Вячеславу Володину и заявил, что готов работать над изминениями законодательства, чтобы уровнять исполнительную и законодательную власть.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последней инициативе Вячеслава Володина посчитать ущерб, нанесенный Крымскому полуострову за время нахождения в составе Украины.

На фото: Дмитрий Песков

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