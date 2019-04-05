Песков: вопросы к Росстату по данным о нехватке средств на обувь остаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что у него до сих пор остаются вопросы к исследованию Росстата, согласно которому обувь стала одним из критериев уровня жизни и финансового благополучия россиян за минувший год.
"Мы ознакомились с теми разъяснениями, которые предоставил Росстат - что были, оказывается, раньше такие изыскания, и что это делается совместно с Высшей школой экономики", - сказал представитель Кремля.
Однако он добавил, что "по-прежнему затрудняется" в понимании того, по каким конкретным критериям проводятся подобные научные или социологические исследования.
"Почему речь идет именно об обуви я также понять не могу, видимо это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, - пояснил Песков. - Но я все-таки не склонялся бы к тому, чтобы эти исследования рассматривать с прикладной точки зрения, они носят больше академический характер".
О результатах исследования, проведенного Росстатом, было доложено президенту России Владимиру Путину, подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба государственной статистики провела исследование с целью выяснить, какой доход необходим российским семьям для того, чтобы "свести концы с концами". По опубликованным данным, у трети российских семей не хватает денег на покупку обуви по сезону.
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