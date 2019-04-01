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Любовь Соболь берет на работу активистов "Весны"

Политика

В Москве активизировалось молодежное общественно-политическое движение "Весна". Его представители присоединились к избирательной кампании в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. В штабе протеже Алексея Навального начала работать активистка петербургской ячейки "Весны" Александра Лукьяненко.

Любовь Соболь берет на работу активистов "Весны". 402066.jpeg

Ее трудоустройству в штаб Любови Соболь поспособствовали питерский активист "Весны" Андрей Горшков и сотрудница YouTube-канала "Навальный Live" Ольга Ключникова.

Примечательно, что ранее основная деятельность "Весны" была сконцентрирована в Петербурге. Однако совсем недавно участники "Весны" оказались в центре скандала, связанного с наркотиками и растлением 14-летней школьницы.

В середине февраля Следственный комитет в Санкт-Петербурге заподозрил 18-летнего активиста "Весны" Владимира Казаченко в употреблении наркотиков и участии в сексуальной оргии с несовершеннолетней. Предполагаемой жертве 14 лет, она учится в восьмом классе. Ее задержали по подозрению в распространении наркотиков и в ходе обыска обнаружили в телефоне видеозаписи и фотографии секс-вечеринки в квартире Казаченко.

В этой ситуации движение "Весна" встало на защиту Казаченко, назвало действия властей политическим заказом и организовало сбор средств в помощь задержанному. Движение также отказалось давать оценку действиям Казаченко, сославшись на то, что это его личная жизнь.

Примечательно также, что неделей ранее, 23 марта, движение "Весна" вошло в международную либеральную сеть IFLRY (International Federation of Liberal Youth) — молодежное крыло Либерального интернационала. В Либинтерн входит, к примеру, партия "Яблоко", а его лидер Григорий Явлинский числится почетным вице-президентом организации.

На фото: Любовь Соболь. Источник: svoboda.org

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Темы Москва Любовь Соболь движение Весна политические движения
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