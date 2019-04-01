Любовь Соболь берет на работу активистов "Весны"

В Москве активизировалось молодежное общественно-политическое движение "Весна". Его представители присоединились к избирательной кампании в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. В штабе протеже Алексея Навального начала работать активистка петербургской ячейки "Весны" Александра Лукьяненко.
Ее трудоустройству в штаб Любови Соболь поспособствовали питерский активист "Весны" Андрей Горшков и сотрудница YouTube-канала "Навальный Live" Ольга Ключникова.
Примечательно, что ранее основная деятельность "Весны" была сконцентрирована в Петербурге. Однако совсем недавно участники "Весны" оказались в центре скандала, связанного с наркотиками и растлением 14-летней школьницы.
В середине февраля Следственный комитет в Санкт-Петербурге заподозрил 18-летнего активиста "Весны" Владимира Казаченко в употреблении наркотиков и участии в сексуальной оргии с несовершеннолетней. Предполагаемой жертве 14 лет, она учится в восьмом классе. Ее задержали по подозрению в распространении наркотиков и в ходе обыска обнаружили в телефоне видеозаписи и фотографии секс-вечеринки в квартире Казаченко.
В этой ситуации движение "Весна" встало на защиту Казаченко, назвало действия властей политическим заказом и организовало сбор средств в помощь задержанному. Движение также отказалось давать оценку действиям Казаченко, сославшись на то, что это его личная жизнь.
Примечательно также, что неделей ранее, 23 марта, движение "Весна" вошло в международную либеральную сеть IFLRY (International Federation of Liberal Youth) — молодежное крыло Либерального интернационала. В Либинтерн входит, к примеру, партия "Яблоко", а его лидер Григорий Явлинский числится почетным вице-президентом организации.
На фото: Любовь Соболь. Источник: svoboda.org
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.