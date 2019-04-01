Госдума рассматривает законопроект о непризнании украинских выборов

Государственная дума РФ планирует 1 апреля рассмотреть законопроект о непризнании результатов выборов на Украине. Об этом журналистам рассказал глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По мнению Калашникова, в украинских выборах не смогли проголосовать жители Донбасса, а также украинцы, проживающие на территории России, что может быть поводом для непризнания результатов голосования. Калашников отмечает, что законопроект не предусматривает полный разрыв дипломатических отношений с Украиной, поэтому диалог с новоизбранным президентов возможен, при условии, что он сам этого захочет.

Инициативу выдвинула на рассмотрение фракция ЛДПР еще перед президентскими выборами на Украине. Парламентарии предложили принять во внимание то, что на выборах не присутствуют российские наблюдатели. Также депутаты обращали внимание комитета на множество нарушений в ходе избирательных компаний. После голосования, у парламентариев появилась информация о большом количестве нарушений.

Напомним, на данный момент ЦИК Украины подсчитал около 66% голосов. Лидером президентской гонки остается Владимир Зеленский, который набрал 30,41% голосов. На втором и третьем месте располагаются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко соответственно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия может не признать результаты выборов на Украине. Об этом заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне голосования.

Читайте также:

Москва может усомниться в выборах на Украине