Россия решит легитимность выборов на Украине после подсчета голосов - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать избирательную кампанию на Украине. Он отметил, что пока рано судить о легитимности выборов, так как они еще не состоялись. Кремль сделает соответствующие выводы после подсчета голосов.

"Вопрос о легитимности украинских выборов я пока оставлю без комментариев. Рано говорить об этом. Как мы можем говорить о том, чего еще не произошло. Прогнозов никаких не делаем", — пояснил свою позицию Песков.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала официально заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева, который отмечал, что Россия может не признать результаты выборов на Украине. Медведев считает, что легитимность президентских выборов на Украине под вопросом, так как избирательная кампания" проходит с нарушениями общепринятых демократических норм".

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