Рейтинги власти и политических партий в России начали снижаться

Рейтинги крупнейших российских политиков и политический партий вновь начали снижаться после небольшого роста в начале марта текущего года. Об этом сообщает Фонд "Общественное мнение".
По результатам проведенных исследований, рейтинг президента России Владимира Путина снизился до 45%. Последний раз настолько низко его рейтинг падал пять лет назад - в феврале 2014 года. Минимум был зафиксирован в 2013 году - 44%. Уровень одобрения действий российского лидера составляет 62%.
Снижение показал также и рейтинг премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Около 51% граждан России считают, что он не справляется со своими обязанностями. О своем недоверии в адрес главы правительства высказались 63% участников опроса.
Чуть меньше половины респондентов (49%) раскритиковали работу кабинета министров. По их мнению, результаты его работы остаются неудовлетворительными.
Рейтинги основных политических партий также показали некоторое снижение. "Единая Россия" потеряла 1%, теперь партию поддерживают только 33% избирателей. За КПРФ свой голос готовы отдать 13% граждан, за ЛДПР - 11%, а за "Справедливую Россию" всего 4% россиян.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты социологических служб отметили падение уровня доверия граждан России к власти.
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