Глава эсэров Татарстана, пострадавшая из-за газовых коммуникаций, заявляет о невиновности и доверии президенту

В казанских СМИ с осени прошлого года активно обсуждалась ситуация вокруг лидера татарского отделения партии "Справедливая Россия" Рушании Бильгильдеевой, которая в 2013–2016 годах, будучи владелицей агентства недвижимости "Пассаж", якобы обманывала своих клиентов.

Люди покупали земельные участки в поселках Восточное Державино, Радужный и Студенцы, но не получили обещанные в договорах проведенные коммуникации — воду, электричество, газ. Сумма коллективного иска от 23 человек — около трех миллионов. Немало. Хотя по сравнению с четырьмя миллиардами, которые предъявляют экс-министру Открытого правительства Абызову, совершенно незначительная сумма.

Недавно прошла информация о том, что главу татарстанских эсэров обвиняли в мошенничестве, приглашали в следственный комитет и задерживали в качестве подозреваемой. Однако далеко не все верят безоговорочно тому, о чем пишут республиканские СМИ. Как утверждает Рушания Бильгильдеева, многие граждане сегодня высказывают слова поддержки, совершенно незнакомые обращаются к ней в соцсетях, спрашивают, чем помочь, как встать рядом, можно ли вступить в партию.

"Спасибо всем за поддержку! Это придает мне уверенности, за мной люди и справедливость, — сказала "Правде.Ру" Рушания Габдулахатовна. Я, в свою очередь, верю в наше российское правосудие и законодательство. Верю в друзей-единомышленников, с которыми вместе будем добиваться справедливости, как и прежде по всем проблемам современной России! Я депутат Казанской городской Думы, что налагает на меня обязанность всегда ответственно относиться ко всем обращениям граждан. В данной ситуации особое внимание уделяю проблемам заявителей (тех, кто покупал земельные участки тогда в агентстве недвижимости "Пассаж". — Ред.)".

"В 2014 году в нашей стране разразился финансовый кризис. Естественно, не обошел он стороной и наше агентство — возникли проблемы по прокладке инженерных сетей, — продолжает политик. — Аксиома экономики состоит в том, что кризис всегда в первую очередь бьет по рынку недвижимости. Резко упал спрос на земельные участки, поселки остались нереализованными. Нереализованными остались от 30 до 70 процентов площадей. Изначально люди покупали участки без коммуникаций, со скидками, понимая, что развитие будет постепенное. Работы выполнены частично".

Важно отметить, что все это лежит в рамках гражданско-правовых споров и к уголовному праву не имеет никакого отношения. "С самого первого дня возникновения этих проблем меня ни разу не посетила мысль обмануть, бросить людей, которые мне доверились, — говорит Рушания Бильгильдеева. — И сегодня несмотря ни на что я как депутат готова оказать содействие пострадавшим гражданам, чтобы сдвинуть данные проблемы с мертвой точки".

"К сожалению, в России всегда было сложно развиваться малому бизнесу, особенно когда отсутствовала реальная помощь от государства. Да, сегодня ситуация меняется — большая поддержка идет лично от президента нашей республики. Он встречается с предпринимателями, помогает в решении насущных вопросов. Несомненно, сегодня предпринимателям стало работать значительно легче. Мы не стоим на месте, наша республика постоянно развивается, и я надеюсь на дальнейшее развитие поселков.

Что касается недавних новостей (назовем их модным ныне словом Fake News), я сама была удивлена. Я не скрываюсь от правоохранительных органов, оказываю содействие следствию. Более того, большинство эпизодов дела были разрешены, когда я внесла личные средства. Вопросы людей по оформлению земельных участков сегодня исчерпаны. Теперь на повестке дня остались только вопросы по коммуникациям.

Очевидно, что это уже гражданско-правовые отношения, не имеющие никакого отношения к уголовной сфере. Ограничение моей свободы, о котором пишут некоторые журналисты, очень негативно повлияет на разрешение проблем людей, обратившихся с заявлениями. Скоро весна, и без моего содействия дальнейшая прокладка инженерных сетей невозможна. Возможно, кто-то просто хочет нагреть руки на проблемах простых людей".

И еще! "Все чаще закрадывается подозрение, что все это делается не для того, чтобы решить проблему заявителей, а чтобы изолировать меня как лидера регионального отделения партии накануне избирательной кампании в Госсовет РТ", — комментирует Рушания Бильгильдеева.

Почему никто не вспомнит о том, сколько было сделано партией во главе со своим республиканским лидером для простых людей. Тысячи и тысячи потерявших всякую надежду на справедливое разрешение своих проблем казанцев и татарстанцев поверили в высшую справедливость, когда их собственные, маленькие, по меркам государства, проблемы перестали существовать.

Совсем скоро стартует избирательная кампания. По данным соцопросов, "Справедливая Россия" набирает в Татарстане более десяти процентов голосов.

"Некими силами, остающимися в тени, делается все, чтобы я не смогла выдвинуться кандидатом в депутаты Госсовета РТ! — считает политик. — Я не понимаю, кому это выгодно и кто боится оппозиционной партии? Я безоговорочно верю первому президенту Татарстана Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Доверяю мудрости убеленного сединами, аксакала, с честью проведшего республику через все водовороты сложного периода становления новой России и нового Татарстана. Верю, наконец, просто в высшую справедливость, неотделимо связанную с именем этого по-настоящему достойного Человека с большой буквы".

На фото: лидер татарского отделения партии "Справедливая Россия" Рушания Бильгильдеева.