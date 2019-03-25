Экс-кандидат в президенты Владимир Михайлов инициирует реформу закона о выборах

В понедельник 25 марта бывший кандидат в президенты, депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов, презентовал свою книгу "Как я не стал Президентом". В ходе пресс-конференции политик рассказал о планируемой им масштабной электоральной реформе, призванной упростить процесс выдвижения и уравнять шансы кандидатов.
Михайлов рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в ходе президентской гонки и причинах, по которым ему было отказано в регистрации. По заявлению Михайлова, он не признает легитимность решения ЦИК, называя требования к кандидатам-самовыдвиженцам невыполнимыми.
Основываясь на полученном им опыте, депутат планирует претворить в жизнь свою программу реформирования Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации". Предлагается более десяти правок в шести статьях ФЗ.
Основа программы - сокращение количества подписей избирателей, которые необходимо собрать самовыдвиженцам для признания своих кандидатур с 300 тысяч до 150 тысяч; также увеличение срока сбора этих подписей. Михайлов объяснил, что собрать столько подписей в указанные сроки невозможно, и, более того, несправедливо по отношению к самовыдвиженцам: кандидаты от партий должны собрать не менее 100 тысяч подписей.
Второе центральное нововведение программы связано с формированием СМИ информационной повестки дня в ходе избирательных кампаний. По данным штаба Михайлова, кандидату и действующему президенту Владимиру Путину было отведено 70,5% эфирного времени, тогда как Михайлов занял всего 1,9% эфира. Предлагается уравнять присутствие всех кандидатов в СМИ с точки зрения отведенного им времени.
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