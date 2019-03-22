На ЯЭМФ приедет сотня делегаций со всего мира

В данный момент были утверждены темы секций, а также была внесена ясность с количеством и составом международных делегаций. Стоит отметить, что количество иностранный представительств на форуме в этом году выросло. В прошлый раз в ЯМЭФ принимало участие 70 иностранных делегаций, в этом ожидается - 100.

Как заявил сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров, «Мы в этом году расширили международную повестку, у нас будет в 2 раза больше международных мероприятий.

Так на полях форума пройдёт гранд-секция «Россия - Африка: эволюция отношений» (30 африканских стран уже подтвердили свое участие). Подобные диалоги пройдут и с делегациями из Китая, стран Арабского мира, Латинской Америки». При этом, Назаров отметил как позитивный фактор ожидаемый рост конкуренции тем и мнений в рамках дискуссионных площадок форума.

Одним из важнейших направлений, которые будут представлены в рамках ЯМЭФ будет тема взаимоотношений России и Африки. Этому будет посвящена отдельная секция. По словам посла Зимбабве в России, Майка Николаса Санго, он «очень рад, что у нас будет возможность участвовать в форуме и совместно работать над секцией «Россия-Африка».

Мы намерены обсуждать двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, а также развитие торговли между двумя странами, консолидировать и углублять сотрудничество в политической и экономической сферах. Мы ожидаем, что мероприятие будет продуктивное и принесёт реальные договоренности. Наша делегация будет представлена на высоком уровне».

Также, в рамках ЯМЭФ пройдет традиционная международная ялтинская конференция, которая будет посвящена самым важным и актуальным глобальным проблемам.

Андрей Назаров отметил, что «в этом году конференция будет посвящена влиянию антироссийских санкций на отечественную экономику и экономику других стран. Поймём, насколько наши европейские партнёры и другие страны на себе испытывают проблемы, когда, казалось бы, санкции направлены против России, но естественно, они отражаются на экономике других государств.

Наши итальянские партнёры нам всегда приводили данные, немецкие партнёры нам говорят о том, что проблема возникла». В этом мероприятии примут участие все российские граждане и компании, попавшие в санкционные списки.

Кстати, по поводу вреда санкций уже высказалось несколько участников будущего форума и нынешнего заседания Программного комитета. Так, например, депутат Народной скупщины Сербии Мария Янушевич подчеркнула, что «Нам необходимо выстроить надежные и крепкие отношения между нашими странами. Я убеждена, что в эти 4-5 лет, которые мы проводим Ялтинский международный экономический форум, мы строим невидимые мосты - экономические мосты от России к другим частям света».

Депутат Бундестага ФРГ Штефан Койтер особо отметил, что «Санкции - это неверный путь к поиску решения, они даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. Поэтому их необходимо срочно прекратить».

При этом, господин Койтер обратил внимание и на проблему освещения жизни Крыма в международных СМИ. По его мнению, «в ситуации с санкциями необходимо учитывать международное право, но также нельзя забывать о волеизъявлении крымчан».

Теме fake-news вообще будет уделено довольно много внимания. На эту секцию приглашена спецпредставитель МИД Мария Захарова. Информацию об этом подтвердил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич: «она действительно будет 18 числа и примет участие в сессии, которую мы организуем совместно с МИА «Россия сегодня». Она называется «Мир после правды: всемирная сеть без свободы слова».

При этом, по словам организаторов, представители МИД РФ на конференции сконцентрируются на «внешних аспектах, в том числе, касающихся задач «прорыва» информационной блокады Крыма».

Помимо этого, на форуме будут организованы несколько «журналистских» секций. Например,ИД «Комсомольская правда» и ТАСС проведут секцию «Достоверность vs Хайп: как сберечь аудиторию, сохраняя качество информации». А газета «Аргументы и факты» и Российская академия наук проведет в рамках форума мероприятие под названием «Наука без границ». И это лишь небольшая часть заявленных секций, круглых столов и панельных дискуссий, которые пройдут в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Напомним, что ЯМЭФ является ежегодным мероприятием и проходит в Крыму уже пятый раз. При этом, что отрадно, количество делегаций иностранных государств на форуме растет с каждым годом, невзирая ни на какие санкции и якобы «международную изоляцию» России и Крыма.