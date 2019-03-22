Кузбасский депутат Госдумы выступил против запрета на покупку дорогих авто для чиновников

Депутат Государственной думы от Кемеровской области Александр Максимов раскритиковал законопроект, который запрещает закупать служебные автомобили для чиновников стоимостью более 2 миллионов рублей.

Александр Максимов

Максимов утверждает, что этот законопроект ущемляет права тех, кто может себе позволить ездить на дорогих автомобилях. По мнению депутата, это связано со стереотипами, которые преобладают в обществе. Традиционно общественность не доверяет тем, кто ездит на дорогих авто.

"У нас давно так сложилось, что к владельцам дорогих автомобилей относятся осторожно и постоянно в чем-то подозревают. Между тем, это богатые и умные люди. И в этом вопросе мы идем на поводу у людей, которых постоянно что-то не устраивает. Если человек добился высот и может себе позволить такие блага", — пояснил депутат.

Заявление Максимова вызвало неоднородную реакцию других парламентариев. Особо резко высказывались депутаты фракций ЛДПР и "Справедливая Россия". Они отмечают, что законопроект лишь ограничивает покупку дорогих автомобилей за счет госбюджета, но никто не ограничивает чиновников ездить на дорогих авто, купленных за личные средства.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Центральная избирательная комиссия России отказала в выдаче депутатского мандата экс-кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину.

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