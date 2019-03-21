Песков опроверг сообщение Bloomberg о сохранении Путиным власти после 2024 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с публикацией Bloomberg, в которой описаны возможные сценарии сохранения Владимиром Путиным власти после 2024 года. Авторы статьи утверждают, будто они уже прорабатываются в руководстве страны.
Дмитрий Песков назвал рассуждения авторов материала "вольными упражнениями", и заявил, что подобные планы в администрации президента не обсуждаются.
"В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневно нацеленная на реализацию "майских" планов, майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами", — передает слова Пескова РИА Новости.
Как сообщала "Правда.Ру", в публикации Bloomberg говорится, что Владимир Путин намерен обойти конституционные ограничения по числу президентских сроков, провозгласив сознание нового государства, в которое войдут нынешняя Россия и Белоруссия, либо оставить пост президента и перейти на другую должность, сохранив реальные рычаги управления.
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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