Песков опроверг сообщение Bloomberg о сохранении Путиным власти после 2024 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с публикацией Bloomberg, в которой описаны возможные сценарии сохранения Владимиром Путиным власти после 2024 года. Авторы статьи утверждают, будто они уже прорабатываются в руководстве страны.

Дмитрий Песков назвал рассуждения авторов материала "вольными упражнениями", и заявил, что подобные планы в администрации президента не обсуждаются.

"В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневно нацеленная на реализацию "майских" планов, майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами", — передает слова Пескова РИА Новости.

Как сообщала "Правда.Ру", в публикации Bloomberg говорится, что Владимир Путин намерен обойти конституционные ограничения по числу президентских сроков, провозгласив сознание нового государства, в которое войдут нынешняя Россия и Белоруссия, либо оставить пост президента и перейти на другую должность, сохранив реальные рычаги управления.

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