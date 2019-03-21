ЦИК отказал Грудинину в депутатском мандате

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации отказала экс-кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину в передаче вакантного места депутата нижней палаты парламента.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что причиной отказа стало наличие у Грудинина иностранных счетов на момент регистрации. Согласно законодательству, полномочия депутата прекращаются, если во время его регистрации в качестве кандидата на выборах депутата Госдума у него имелись счета в иностранных банках. По информации ведомства, иностранные счета Грудинина были закрыты лишь во время избирательной компании.

Напомним, что Грудинин претендовал на место Жореса Алферова, скончавшегося 1 марта 2019 года в возрасте 89 лет.

Глава совета директоров медиахолдинга Pravda.ru Вадим Горшенин прокомментировал отказ ЦИК в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы:

"Ситуация с Грудининым - веселее некуда, потому что после того, как власть разорвала договор с обществом после принятия пенсионной реформы, теперь разрывает его с политическими партиями.

Ссылка на невозможность передачи мандата из-за наличия зарубежных счетов не то, чтобы совсем смешная, но, извините, настолько не аргументированная, что заставляет усомниться в адекватности ЦИКа. Хотя бы потому, что известны действующие депутаты Госдумы и Совфеда, у которых не только зарубежные счета имеются, но и виды на жительство, и даже гражданства в других странах. Ну вот как с тем же Арашуковым, правда?

Ну и не зафиксировать передачу мандата человеку, за которого в стране проголосовало больше человек, чем за всех членов ЦИКа вместе взятых, - тоже еще тот феномен!

Но главное в другом. В разрыве того самого контракта государства с политическими партиями, согласно которому была введена миноритарная система голосования. В соответствии с ним, политические партии подавали в ЦИК свои списки кандидатов, они проверялись компетентными органами, утверждались, после чего начиналась выборная гонка. Партия заручалась поддержкой избирателей, в соответствии с которой занимала определенное количество кресел в нижней палате парламента. И это безусловное право партии - решать, с помощью кого из зарегистрированного в ЦИКе списка, будет она лучше и эффективней отстаивать свои предвыборные обещания.

Поэтому когда ЦИК девальвирует это право (в истории с Грудининым впервые, кстати), то автоматически аннулирует имеющийся контракт. В любом случае сигнал партиями получен, как представляется".

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