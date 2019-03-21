ЦИК отказал Грудинину в депутатском мандате

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации отказала экс-кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину в передаче вакантного места депутата нижней палаты парламента.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что причиной отказа стало наличие у Грудинина иностранных счетов на момент регистрации. Согласно законодательству, полномочия депутата прекращаются, если во время его регистрации в качестве кандидата на выборах депутата Госдума у него имелись счета в иностранных банках. По информации ведомства, иностранные счета Грудинина были закрыты лишь во время избирательной компании.
Напомним, что Грудинин претендовал на место Жореса Алферова, скончавшегося 1 марта 2019 года в возрасте 89 лет.
Глава совета директоров медиахолдинга Pravda.ru Вадим Горшенин прокомментировал отказ ЦИК в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы:
"Ситуация с Грудининым - веселее некуда, потому что после того, как власть разорвала договор с обществом после принятия пенсионной реформы, теперь разрывает его с политическими партиями.
Ссылка на невозможность передачи мандата из-за наличия зарубежных счетов не то, чтобы совсем смешная, но, извините, настолько не аргументированная, что заставляет усомниться в адекватности ЦИКа. Хотя бы потому, что известны действующие депутаты Госдумы и Совфеда, у которых не только зарубежные счета имеются, но и виды на жительство, и даже гражданства в других странах. Ну вот как с тем же Арашуковым, правда?
Ну и не зафиксировать передачу мандата человеку, за которого в стране проголосовало больше человек, чем за всех членов ЦИКа вместе взятых, - тоже еще тот феномен!
Но главное в другом. В разрыве того самого контракта государства с политическими партиями, согласно которому была введена миноритарная система голосования. В соответствии с ним, политические партии подавали в ЦИК свои списки кандидатов, они проверялись компетентными органами, утверждались, после чего начиналась выборная гонка. Партия заручалась поддержкой избирателей, в соответствии с которой занимала определенное количество кресел в нижней палате парламента. И это безусловное право партии - решать, с помощью кого из зарегистрированного в ЦИКе списка, будет она лучше и эффективней отстаивать свои предвыборные обещания.
Поэтому когда ЦИК девальвирует это право (в истории с Грудининым впервые, кстати), то автоматически аннулирует имеющийся контракт. В любом случае сигнал партиями получен, как представляется".
Читайте также: Устал изменять жене: "кандидат от народа" Грудинин разводится
Три ошибки коммунистов: почему выборы могли пройти иначе
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.
Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?