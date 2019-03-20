Госдума намерена бороться с ненормированным графиком работы

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что необходимо решить проблемы с ненормированным графиком. По мнению парламентария, очень часто работодатели используют понятие "ненормированный график" в своих интересах, ущемляя работников.

"На рынке труда катастрофическая ситуация. Очень много невостребованных специалистов, которые работодателям совершенно не нужны. В итоге люди вынуждены работать не по специальности, а работодатели пытаются справиться с дефицитом квалифицированных кадров", — пояснил Ярослав Нилов.

Он также отметил, что очень часто работодатели намерено используют ненормированный рабочий график, чтобы вынуждать сотрудников работать сверх меры, либо вовсе используют график как инструмент давления.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе депутата Госдумы Андрея Барышева вернуть сезонные переводы времени. По мнению депутата, данная мера создаст более благоприятную систему исчисления времени, которая повысит качество жизни россиян, а также положительно отразится на их здоровье. Такая система будет совпадать с естественной сменой дня и ночи, создавая максимальную освещенность естественным светом в период бодрствования населения.

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