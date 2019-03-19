В Кремле сообщили о разговоре Путина с Назарбаевым 19 марта - но без подробностей.

Незадолго до публичного заявления о своей отставке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообщался по телефону с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что беседа состоялась днем 19 марта.
"Мы не располагаем информацией о содержании этого разговора", — сказал Песков, добавив, что сейчас пресс-служба Кремля не может дать официального комментария по этой теме.
Об уходе с поста президента Нурсултан Назарбаев заявил 19 марта в телеобращении, которое началось в 19 часов по астанинскому времени (16.00 по Москве). Отметив, что своей главной задачей он теперь видит "обеспечение прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования", Назарбаев назвал своего преемника.
Временно исполняющим обязанности президента стал председатель Сената Парламента Республики Касым-Жомарт Токаев, которому, по словам Назарбаева", "мы можем доверить управление Казахстаном".
Как сообщала "Правда.Ру", спикер Совета Федерации назвала отставку Назарбаева "очень неожиданной".
Источник фото: kremlin. ru
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