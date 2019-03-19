В Госдуме отказались возвращать переход на зимнее и летнее время

Законопроект депутата от "Единой России" о возврате к сезонному переводу времени не получит поддержку соратников по партии, что фактически лишает его шансов на принятие. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Фракция не поддерживает законопроекты, внесенные депутатами без предварительных консультаций и обсуждений в рамках экспертного и координационного советов", - сказал первый заместитель руководителя "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Он добавил, что этот вопрос уже неоднократно поднимался, однако менять решение, устраивающее большинство граждан России, нецелесообразно. "Вряд ли государство должно постоянно менять свою позицию в этом вопросе", - заключил Исаев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, во вторник, 19 марта, депутат Государственной Думы России Андрей Барышев разработал проект закона, предполагающий ввернуть в страну сезонный перевод времени.

По мнению депутата, возвращение к "летнему" времени создаст благоприятную среду для жизни россиян, а также положительно отразится на их здоровье, поскольку такая система будет совпадать с естественной сменой дня и ночи. Политик подчеркнул, что в настоящее время россияне выражают недовольство чрезмерно ранними рассветами и закатами на протяжении большей части года.

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