Количество госслужащих в России сократят на 10%

Заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко анонсировала серьезное сокращение штатов госслужащих в стране. Выступая 19 марта на коллегии Казначейства, она отметила, что количество чиновников в федеральных правительственных учреждениях уменьшится в ближайшие два года на 10%.

Еще сильнее сократят аппараты территориальных органов власти — на 5% в 2020 и еще на 10% — в 2021 году.

По словам Нестеренко, это делается для повышения зарплат госслужащих до конкурентного уровня без увеличения имеющегося фонда оплаты труда.

"Мы примерно оценили этот конкурентный уровень в системе государственной службы, обсудили это на комиссии по государственному управлению при президенте РФ, и в правительстве — и в принципе такие решения приняты", — сказала Татьяна Нестеренко.

Чиновников ожидает также изменение системы оплаты труда. Их оклады вырастут, а на долю премий и стимулирующих выплат будет приходится не более 40% фонда оплаты труда. Сейчас ситуация прямо противоположная — разнообразные дополнительные выплаты порой значительно превышают фиксированные оклады госслужащих.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что средняя зарплата федеральных госслужащих в 2018 году составила 126 тысяч рублей, а в 2017 — 118,8 тысяч рублей в месяц.

Источник фото: wikimedia,org

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