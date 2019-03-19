В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

Законопроект о возвращении в Россию сезонного перевода времени внес в Госдуму депутат Андрей Барышев во вторник, 19 марта. Об этом сообщает "Парламентская газета".
В пояснительной записке к документу говорится о том, что сезонный перевод будет осуществляться путем "ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресение марта на час вперед, в последнее воскресение октября на час назад".
По мнению депутата, данная мера создаст более благоприятную систему исчисления времени, которая повысит качество жизни россиян, а также положительно отразится на их здоровье. Такая система будет совпадать с естественной сменой дня и ночи, создавая максимальную освещенность естественным светом в период бодрствования населения.
Указывается, что в настоящее время россияне выражают недовольство чрезмерно ранними рассветами и закатами на протяжении большей части года. Недостаток солнечного света негативно влияет на здоровье людей, провоцируя бессонницу и депрессии, сказано в документе.
Об общественном запросе на возврат "летнего времени" говорят и многочисленные обращения жителей страны к региональным и федеральным властям, добавляет автор законопроекта.
Напомним, что сезонный перевод времени в России был прекращен в 2011 году, из-за чего световой день зимой сместился на вечернее время. В 2014 году президент страны Владимир Путин подписал закон о переходе на постоянное зимнее время.
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