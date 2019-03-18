Закон о праве полиции объявлять предостережения внесен в Госдуму.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн внесли на рассмотрение парламента законопроект о наделении полицейских правом выносить гражданам предостережения.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в случае его одобрения парламентом и президентом, полицейские смогут "объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений".
Сейчас это право есть только у сотрудников прокуратуры и ФСБ, что, по мнению авторов документа, не отвечает реальному распределению нагрузки между этими структурами и полицией. "Органы внутренних дел являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений, так как к их подведомственности отнесено большинство преступлений и административных правонарушений", — считают депутаты.
Ранее "Правда.Ру", сообщала, что по мнению Александра Хинштейна этот законопроект будет способствовать предотвращению преступности.
Источник фото: "Правда.Ру"
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