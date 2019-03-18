СМИ: сразу несколько губернаторов лишатся своих постов на этой неделе

На этой неделе может произойти очередная отставка глав регионов Российской Федерации.

О возможной отставке губернаторов российских регионов средствам массовой информации сообщили источники, близкие к администрации президента РФ.

Так, рассказали источники, своих мест якобы могут лишиться глава Мурманской области, глава Республики Алтай, губернаторы Оренбургской и Челябинской областей. Возможно, новое место трудоустройства придется искать также губернатором Калмыкии и Волгоградской области.

Источники рассказали российским СМИ, что в самое ближайшее время Москва окончательно утвердит список глав регионов, которых коснутся увольнения.

Слухи, растиражированные средствами массовой информации, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так, по словам специалиста, глава государства на этой неделе будет действительно заниматься "региональной проблематикой". Примечательно, что на прямой ответ о возможных отставках глав субъектов Российской Федерации Дмитрий Песков не дал конкретного ответа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средства массовой информации и пользователи сети Интернет активно обсуждают открытое письмо россиянки действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Фото: kremlin. ru.

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