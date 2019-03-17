Кировский сенатор удивился тому, что "ребенок боится автомата" и "не знает, что такое граната"

Член Совета Федерации от Кировской области и председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев попросил министра образования Ольгу Васильеву вернуть в школы уроки по начальной военной подготовке (НВП). Сенатор удивился тому, что дети боятся автоматов и не знают, что такое граната. Об этом сообщает Tjournal.ru

Во время своего выступления, видеозапись которого размещена на YouTube, Бондарев заявил о необходимости введения в школьную программу начальной военной подготовки.

"В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребёнок боится автомата, ребёнок не знает, что такое граната, как её кидать. Ну разве это нормальное явление? Ради бога, cделайте это вы, как женщина", - сказал сенатор.

Ольга Васильева отметила, что не против введения "определенных разделов" НВП в старших классах в рамках предмета об основах безопасности жизнедеятельности. В свою очередь Бондарев предложил скорректировать дисциплину, разделив ее на две равные части: одна часть посвящена ОБЖ, а вторая НВП. По его мнению, это позволит проводить подготовку более эффективно.

Напомним, генерал-полковник Виктор Бондарев стал сенатором в сентябре 2017 года. Он является участником первой и второй чеченских кампаний. В 2000 году получил звание Героя России. С 2015 по 2017 год занимал должность главнокомандующего Воздушно-космических сил России, осуществлял командование Авиационной группой РФ в Сирии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство науки и образования и Министерство обороны России ввели в российских вузах специальные военные курсы, которые позволяют учащимся пройти подготовку по военно-учетным специальностям, не призываясь в вооруженные силы.

На фото: председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев

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