Единоросса сняли с поста за сравнение первых переселенцев в Калининград с уголовниками

Заместителя руководителя исполкома партии Андрея Кравченко уволили с должности после неуважительных слов в адрес первых переселенцев Калининградской области. Провинившегося парламентария отстранил от должности секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Кропоткин.

Андрей Кропоткин заявил, что Кравченко и другим депутатам необходимо следить за своими репликами, тем более в том случае, если они плохо знают историю.

"Я очень огорчен высказыванием своего коллеги. Мои предки тоже были временными переселенцами. Бабушка приехала сюда после войны в 1946 году. Она трудилась не покладая рук, заслужила звание героя труда. Такие люди, как она подняли наш край из руин. Поэтому я считаю, что такие переселенцы настоящие герои", — рассказал Кропоткин.

Напомним, Андрей Кравченко заявлял, что первые переселенцы Калининградской области были преступниками и мародерами. Позже Кравченко извинялся за плохое знание истории.

Ранее "Правда.Ру" публиковала обзорный материал, в котором приводились самые издевательские заявления чиновников и политиков в 2018 году.

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